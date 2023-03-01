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Казанца признали виновным в убийстве приятеля болгаркой

17:52, 01.03.2023
Казанца признали виновным в убийстве приятеля болгаркой
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

35-летнего жителя Казани признали виновным в убийстве знакомого болгаркой, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Татарстану Андрей Шептицкий.

Следствие установило, что 13 ноября 2022 года подсудимый помогал 35-летнему потерпевшему заниматься строительством. Они стали распивать спиртное, между мужчинами произошел конфликт. Злоумышленник избил знакомого и ранил болгаркой, после чего вызвал на место сотрудников полиции.

В результате полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане в убийстве, совершенном в 2003 году, обвинили 72-летнего мужчину. Следствие полагает, что летом 2003 года обвиняемый со знакомыми поехал на один из островов Нижнекамского водохранилища на рыбалку. Распивая спиртное, он поругался с одним из мужчин и нанес ему не менее пяти ударов топором по различным частям тела.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть Татарстан

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