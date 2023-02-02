Названы самые популярные мессенджеры у жителей сел Татарстана

Фото: пресс-служба Мегафона

В январе татарстанцы, живущие в небольших населенных пунктах республики, использовали мессенджеры для связи в 1,5 раза чаще по сравнению с 2022 годом. В целом интернет-трафик селян в сервисах для обмена сообщениями вырос в 2,5 раза. Об этом говорится в результатах исследования экспертов МегаФона.

Аналитики выяснили, что за пределами городов абоненты большую часть времени проводят в WhatsApp — на него приходится 51% от общего трафика мессенджеров. Не меньшей популярностью пользуется Telegram. При этом звонить абоненты чаще предпочитают именно через WhatsApp.

Отмечается, что число голосовых вызовов осталось на уровне прошлого года, а их длительность лишь незначительно снизилась. Исследование также показало, что более 55% звонков абоненты совершают с помощью технологии VoLTE, которая позволяет выходить в сеть в время разговора и обеспечивает чистое звучание голоса.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Помимо этого, выяснилось, что татарстанцы не менее редко звонят в Белоруссию, Узбекистан и Турцию. Однако большая часть вызовов проходит в пределах России.

По словам технического руководителя МегаФона в Татарстане Тимура Фахрутдинова, эксперты компании работают над реализацией предпочтений своих клиентов.

— Учитывая предпочтения наших клиентов, мы повышаем качество связи на территории республики и внедряем уникальные технические решения. В частности, этой зимой запустили базовую станцию в селе Старая Киреметь и расширили покрытие в поселке Уруссу. Теперь жителям комфортнее общаться с близкими, пользоваться онлайн-сервисами, а при необходимости оперативно связываться с экстренными службами, — рассказал он.

22 ноября 2022 года сообщалось, что Казань заняла четвертое место среди самых активных интернет-городов Татарстана. Отмечалось, что больше всего времени в сети проводят жители Иннополиса — примерно 36 Гб мобильных данных ежемесячно. По количеству телефонных звонков в топ-5 вошли Нурлат, Болгар, Буинск, Тетюши и Чистополь.

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Антон Гаврилов