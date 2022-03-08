На программу повышения активности сельской молодежи Тукаевского района РТ выделят 13,2 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов

В Татарстане утвердили районную программу «Сельская молодежь Тукаевского муниципального района на 2022—2024 годы». Соответствующее постановление подписал руководитель исполкома муниципалитета Айрат Хабибуллин.

Согласно документу, целью программы является повышение социальной и экономической активности сельской молодежи. Среди основных задач: развитие информационного обеспечения, создание молодежного парламента и содействие развитию общественных организаций. На ее финансирование выделят почти 13,2 млн рублей из районного бюджета.

Программа позволит повысить роль молодежи в социально-экономических преобразованиях на селе, а также увеличить рост деловой активности. Кроме того, она даст возможность участия в конкурсах на получение грантовой поддержки, поможет начать свое дело и внедрить малозатратные, но эффективные проекты.



Фото: realnoevremya.ru

В августе прошлого года на заседании экспертного совета «Волга» обсуждались варианты того, как остановить отток молодежи из татарстанских сел. Глава Мамадышского района Анатолий Иванов предложил привлекать молодежь не только работой на селе, но и сразу обеспечивать жильем. Сначала он посетовал, что льготная сельская ипотека не доходит до района, оседая в окрестностях Казани. А выход Иванов видит в том, чтобы обживать оставленные пустые дома. «В нашем районе немало крепких, но заброшенных домов. Можно было бы, по договоренности с собственниками, продавать их по 500—600 тысяч рублей». Подробности — в материале «Реального времени».



Максим Кокунин