Сегодня в Татарстане сильный ветер, метель и до -7 градусов

В четверг, 2 марта, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Временами возможен снег, в отдельных районах — метель, прогнозируют в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от -2 до -7 градусов. В Казани температура воздуха составит от -4 до -6°С, в Набережных Челнах — от -4 до -7°С.

Синоптики прогнозируют сильный западный, юго-западный ветер. Его порывы могут достигать 15 м/с. На дорогах гололедица.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 3—4 марта установится облачная погода со снегом. Ночью в пятницу ожидается от -7 до -12 градусов, днем — от -1 до -6°С. В субботу ночью прогнозируется от -3 до -8°С, днем потеплеет до +1°С.



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Татьяна Демина