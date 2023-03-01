Исланов Роман Леонидович
Общая информация
Родился 25 марта 1978 года в г. Куйбышев.
Образование:
— В 200 г. — Окончил Казанское высшее артиллерийское командно-инженерное училище им. М.Н. Чистякова.
Трудовая деятельность:
— С 2002-2005 гг. — Главный специалист по мобилизационной работе аппарата администрации Спасского района РТ.
— С 2006-2010 гг. — Начальник отдела по делам молодежи, спорту и туризму исполнительного комитета Спасского муниципального района РТ.
— С 2010-2012 гг. — Руководитель аппарата совета Спасского муниципального района РТ.
— С 2012-2015 гг. — Главный советник управления по работе с территориями президента РТ.
— С 2015-2018 гг. — Руководитель исполнительного комитета Елабужского муниципального района РТ.
— В 2018 г. — Первый заместитель руководителя исполнительного комитета Рыбно-Слободского РТ.
— С 2018-2023 гг. — Руководитель исполнительного комитета Рыбно-Слободского района РТ.
— С 2023 г. — Руководитель исполнительного комитета Елабужского муниципального района РТ.
Награды и звания:
— Медаль «В память 1000-летия Казани» (2005 г.).
— Медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в г. Казани» (2014 г.).
— Почетная грамота Министерства труда и социального развития РФ (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Елабуга
- Адрес: 423600, г. Елабуга, пр. Нефтяников, 30
- Телефон: +7(8557) 3-11-76
- Email: Roman.Islanov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 01.03.2023