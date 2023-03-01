В Нижнекамске проведут капремонт гимназии имени Баки Урманче за 471 млн рублей

Как стало известно «Реальному времени», в нижнекамской гимназии №2 имени Баки Урманче проведут капитальный ремонт стоимостью 471,5 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет Татарстана, а выполнить работы необходимо до декабря текущего года.

Согласно проектной документации, подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по переустройству инженерных систем (электроосвещение, вентиляция, водопровод и канализация). Кроме того, ему необходимо выполнить ряд задач, связанных с обновлением отделки здания, благоустройством территории, а также прокладкой дорожного покрытия на въезде.

Вместе с этим исполнитель обязуется провести полную замену систем видеонаблюдения, пожарной сигнализации и контроля управления доступом. Стоит отметить, что все работы по капремонту будут выполняться с приобретением оборудования и инвентаря: водонагреватели, умывальники, трубы, светильники, водяные счетчики, а также обои, линолеум и даже песок.

Фото: wikimapia.org

Напомним, в январе сообщалось, что в этом году на территории Казани проведут капитальный ремонт семи общеобразовательных школ. Стоимость работ оценивается в 950 миллионов рублей, а источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты.

В перечень образовательных учреждений, которые будут обновлены, вошли два объекта из Авиастроительного района города — это МБОУ школа №62 по ул. Симонова, 5 и МБОУ школа №60 по ул. Граничной, 2. Кроме того, работы затронут сразу пять учебных заведений Ново-Савиновского района:

МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, 29;

МБОУ школа №170, улица Фатыха Амирхана, 111;

МБОУ школа №132, улица Фатыха Амирхана, 28а;

МБОУ школа №85, проспект Ямашева, 100а;

МБОУ русско-татарская школа №103, улица Адоратского, 41а.

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Максим Кокунин