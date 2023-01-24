В Казани капитально отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», в текущем году в Казани проведут капитальный ремонт семи общеобразовательных школ. Стоимость работ оценивается в 950 миллионов рублей, а источником финансирования выступают федеральный и республиканский бюджеты. Работы на всех объектах необходимо выполнить до 30 ноября.

В перечень образовательных учреждений, которые будут обновлены, вошли два объекта из Авиастроительного района города — это МБОУ школа №62 по ул. Симонова, 5 и МБОУ школа №60 по ул. Граничной, 2. Кроме того, работы затронут сразу пять учебных заведений Ново-Савиновского района:

МБОУ «Гимназия №155 с татарским языком обучения», улица Четаева, 29;

МБОУ школа №170, улица Фатыха Амирхана, 111;

МБОУ школа №132, улица Фатыха Амирхана, 28а;

МБОУ школа №85, проспект Ямашева, 100а;

МБОУ русско-татарская школа №103, улица Адоратского, 41а.

Подрядчику предстоит выполнить замену кровли, обновить входные группы и санузлы, а также заменить окна, водопровод с системой отопления, вентиляции и проводку. Кроме того, ему необходимо выполнить отделку кабинетов и самостоятельно установить все необходимое оборудование.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, на прошлой неделе администрация Набережных Челнов сообщила, что в городе также будет проведен капитальный ремонт в семи учебных заведениях за аналогичные 950 миллионов рублей. Ремонтные работы затронут школы №43, 44, 48, 52, 56, лицей-интернат №84 им. Г. Акыша. Вместе с этим в школах №3, 12, 15, 23, 35 и 58 отремонтируют пищеблоки на общую сумму 107,4 миллионов рублей.

— По республиканской программе капитального ремонта общеобразовательных организаций для детей с ограниченными возможностями здоровья и со специальным наименованием будет выполнен капитальный ремонт в «Набережночелнинской школе №69 для детей с ограниченными возможностями здоровья», «Кадетской школе полиции «Калкан», — отметили в администрации.



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Максим Кокунин