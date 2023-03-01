С 1 марта банки внедрят оплату в один клик через Mir Pay

Уже с 1 марта 2023 года российские банки должны обеспечить работу сервиса Mir Pay в интернет-магазинах и в их Android-приложениях, требование опубликовал ТАСС, ссылаясь на требования Национальной системы платежных карт (НСПК).

Там также сообщали, что все участники платежной системы были заранее проинформированы о подобном требовании.

В НСПК обратили внимание, что некоторая часть интернет-площадок использует этот способ оплаты уже давно. Например, банки-участники платежной системы «Мир» начали подключать своих партнеров — торгово-сервисные предприятия к приему оплаты по Mir Pay на сайтах и в мобильных приложениях в декабре 2022 года.

— Крупные эквайреры, например, ВТБ, ПСБ, «ЮКасса» и другие уже поддерживают онлайн-оплату с помощью сервиса, — сказано в сообщении.

Для реализации оплаты через Mir Pay участникам платежной системы «Мир» и торгово-сервисным предприятиям НСПК предоставляет необходимый комплект для разработки, который позволит осуществлять оплату с помощью сервиса.

В марте 2022 года в Татарстане оформили 133 827 карт «Мир». Для сравнения: в январе и феврале жители республики открыли 24 653 и 30 426 карт этой платежной системы соответственно.



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Илина Хакимова