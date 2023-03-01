С 1 марта на «Госуслугах» стартует программа обязательной двухфакторной авторизации

Уже с 1 марта этого года станет обязательным использование второго фактора защиты при входе на портале «Госуслуги». А уже с июня это станет обязательным для всех пользователей на портале.

Глава Минцифры России Максут Шадаев объяснил, что в рамках программы на портале может появиться, например, опция дополнительного СМС на номер телефона при входе или же дополнительная аутентификация.

Министр также обратил внимание, что двухфакторная авторизация позволит защитить тех пользователей госуслуг, которые используют простые пароли.

Дополнительный фактор аутентификации на портале «Госуслуги», помимо логина и пароля, станет обязательным с 1 июня 2023 года.

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Илина Хакимова