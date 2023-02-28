В феврале от казанцев поступило порядка 20 обращений о нападении бродячих собак — видео
Жители Казани в феврале подали около 20 обращений о случаях нападения бродячих собак — в среднем это по одному обращению в день, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Казанцы опасаются, что с приходом весны нападений может стать больше. По словам жителей, в специальных службах регулярно отлавливают собак и стерилизуют их, однако под их внимание попадают не все животные:
— Они как будто чувствуют, когда приезжают, например, их отлавливать, они все сбегают, — поделилась жительница улицы Полевая Фарида Бакирова.
Жители поселка Аметьево в феврале жаловались на бродячих собак, которые бросаются на людей и машины.
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