Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию

Председатель ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предложил ввести уголовную ответственность за русофобию. Об этом политик написал в своем телеграм-канале.

— Необходима законодательная ответственность за русофобию, вплоть до введения соответствующих положений в Уголовный кодекс РФ, — считает Слуцкий.

Этот вопрос поднимался на обсуждении в комитете по международным делам. Там также обсуждали тему поддержки россиян, попавших в беду за рубежом.

Во время обсуждения, участники комитета предложили создать единую систему защиты граждан, подвергшихся преследованию в зарубежных государствах

— Необходима не только система защиты, но и предупреждения. Россиян при выезде за рубеж — особенно в недружественные страны в текущей ситуации — нужно подробно информировать о том, на что «способны» наши геополитические оппоненты, — отметил политик.

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Айрат Назипов