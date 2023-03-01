Диетолог пояснила, сколько блинов нужно есть, чтобы не попортить фигуру

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Для того чтобы не попортить фигуру, стоит в день съедать два-три тонких блина и не больше 5-19 грамм начинки. Об этом заявила диетолог, нутрициолог, специалист в области правильного питания и коррекции веса Наталья Коренева.

По словам эксперта, важно понимать, что блины представляют собой блюдо с высоким гликемическим индексом. Объясняется это тем, что в блюде содержится мука.

— Выбирайте муку со средним и низким гликемическим индексом: гречневую, кокосовую, геркулесовую или цельнозерновую. Таким образом удастся не только снизить углеводную нагрузку, но и обогатить его пищевыми волокнами — клетчаткой, полезной для моторики кишечника, — цитирует «Газета.ru» слова Кореневой.

Также она пояснила, что калорийность блинов определяется составом блюда, начинкой и количеством добавленного масла при приготовлении. Так, эксперт рассказала, что блины на кефире либо молоке будут более калорийными, в отличие от блюда, приготовленного на воде. По словам специалиста, блины с добавлением сливочного масла, джема, жирной сметаны, сливок, меда либо сгущенки также будут содержать больше калорий в своем составе.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Из самых вредных начинок для блинов можно выделить: жирное мясо, жирный творог, сгущенку и другие начинки с рафинированным сахаром, — пояснила эксперт.

В заключение нутрициолог отметила, что блины переедать не следует. В качестве альтернативы она посоветовала овощной салат. Эксперт пояснила, что овощи в составе салата поспособствуют более медленному подъему сахара в крови и выступят в качестве буфера для глюкозы.

— Обратите внимание на блины с не сладкими начинками: добавьте к ним лист салата, лосось или авокадо. Это станет отличным завтраком либо перекусом без вреда для здоровья, — резюмировала диетолог.

21 февраля диетолог Дарья Русакова рассказала, какие блины стоит готовить на Масленицу. Так, специалист пояснила, что при приготовлении блюда лучше всего отказаться от сладкой и жирной начинки. Также эксперт пояснила, что больший вред организму могут принести готовые блины с начинкой, которые перед употреблением нужно разогреть.



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Антон Гаврилов