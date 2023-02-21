Диетолог дала рекомендации по выбору блинов на Масленицу

При приготовлении блинов на Масленицу лучше отказаться от жирной и сладкой начинки, а также постараться сделать блюдо менее калорийным. Об этом рассказала диетолог Дарья Русакова, сообщает «Газета.ru» со ссылкой на портал «Доктор Питер».

Эксперт сообщила, что больший вред организму могут принести готовые блины с начинкой, которые перед употреблением нужно разогреть. По мнению Русаковой, чтобы удешевить готовую продукцию производители нередко прибегают к использованию сырья низкого качества, добавляют ароматизаторы, пальмовое масло и трансжиры.

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

— Среди начинок домашних блинов самые неполезные — сгущенка, варенье, джем, шоколадные пасты и мед, которые значительно увеличивают их калорийность и гликемический индекс. Ими не стоит увлекаться людям с лишним весом, заболеваниями желудка, сахарным диабетом. А переедание вызовет чувство тяжести в желудке и несварение, — пояснила специалист.

Также диетолог отметила, что лучше отдать предпочтение домашним блинам. При приготовлении блюда дома, Русакова не рекомендует в процессе готовки использовать много сахара. Помимо этого, эксперт советует использовать любой другой вид муки вместо пшеничной.

16 февраля сообщалось, что в этом году Масленица в Татарстане пройдет в Свияжске. Пришедших на мероприятие ожидают костюмированное масленичное шествие, традиционные песни и хороводы. Желающие смогут посетить ремесленные и кулинарные мастер-классы. Подробнее о программе праздничного мероприятия читайте в материале «Реального времени».



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Антон Гаврилов