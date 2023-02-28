Казанский «Ак Барс» планирует вывести из обращения номер Даниса Зарипова

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс»

«Ак Барс» намерен вывести из обращения номер нападающего Даниса Зарипова, который завершил карьеру на прошлой неделе. Об этом заявил генеральный менеджер казанского хоккейного клуба Марат Валиуллин.

— Вопрос обсуждается, такого в истории клуба еще не было, мы думаем над этим. Скорее всего, это будет, но чуть-чуть попозже, — сказал он.

В клубе отметили, что постараются придумать, в каком качестве использовать Зарипова. Руководство ценит его опыт и знания.

Фото: ak-bars.ru

Данис Зарипов выступал под 25-м номером. Он выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина и становился с командой чемпионом Суперлиги в сезоне-2005/06.

Напомним, Данис Зарипов завершил карьеру хоккеиста в матче против «Металлурга». Как Казань прощалась с легендарным нападающим, можно прочитать в большом материале «Реального времени».

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Айрат Назипов