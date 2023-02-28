Казанский «Ак Барс» планирует вывести из обращения номер Даниса Зарипова
«Ак Барс» намерен вывести из обращения номер нападающего Даниса Зарипова, который завершил карьеру на прошлой неделе. Об этом заявил генеральный менеджер казанского хоккейного клуба Марат Валиуллин.
— Вопрос обсуждается, такого в истории клуба еще не было, мы думаем над этим. Скорее всего, это будет, но чуть-чуть попозже, — сказал он.
В клубе отметили, что постараются придумать, в каком качестве использовать Зарипова. Руководство ценит его опыт и знания.
Данис Зарипов выступал под 25-м номером. Он выиграл с «Ак Барсом» три Кубка Гагарина и становился с командой чемпионом Суперлиги в сезоне-2005/06.
Напомним, Данис Зарипов завершил карьеру хоккеиста в матче против «Металлурга». Как Казань прощалась с легендарным нападающим, можно прочитать в большом материале «Реального времени».
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