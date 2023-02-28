Татарстанцам рассказали, что взять с собой в убежище

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ГУ МЧС по Татарстану рассказали, что необходимо взять с собой в убежище в случае возникновения угрозы. Содержимое «тревожного чемоданчика» раскрыл заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Татарстана Радик Гисмятов.

— Вода, аптечка с жаропонижающими и болеутоляющими, антисептик — это такой минимальный пакет, — отметил он.

Также он отметил, что человеку пригодятся оригиналы документов, сменная одежда, спальный мешок и теплая верхняя одежда. А вот брать с собой воду из-под крана не стоит. Как подчеркнул спикер, она может быстро испортиться.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в январе раис Татарстана Рустам Минниханов поручил в ускоренном режиме подготовить убежища и системы оповещения. По его словам, в настоящее время важно быть готовыми к тому, чтобы вовремя обеспечить безопасность жителей.



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Айрат Назипов