Фабрика, музеи, дома культуры и школа: в Татарстане отреставрируют 6 культурных учреждений за 222 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», в текущем году на территории Татарстана проведу реставрацию шести культурных объектов. Капитальный ремонт затронет дома культуры, музеи, музыкальную школу и даже валяльную фабрику XIX века. Общая стоимость работ на всех объектах оценивается в 222,6 миллиона рублей, а источниками финансирования выступают республиканский и федеральный бюджеты. Завершить обновление всех зданий планируется до 30 ноября.

Детские кружки и ветераны получат обновленные клубы

Первым объектом, где будет произведена реновация стал сельский дом культуры в селе Кошкино на территории Кукморского района. Стоимость работ в здании составляет 50 миллионов рублей. Подрядчику необходимо провести комплекс общестроительных работ, которые затронут фасад, внутренние инженерные сети и кровлю.

Здание сельского дома культуры построено еще в 1967-м году. В настоящее время в нем ведется работа таких объединений, как клубы любителей танца, художественного слова, песни, театра, «Умелые ручки, гармонистов-любителей и ветеранов.

Вторым объектом стал дом культуры в селе Большие Ачасыры Зеленодольского района. Стоимость его реставрации является наибольшей из всего перечня — 90 миллионов рублей. Исполнителю предстоит выполнить ремонт отделки, фасада, проемов и кровли, а также заменить все инженерные системы.

Здание было построено в 1971-м году, а количество его посадочных мест составляет — 400. При этом численность населения самого поселка достигает лишь 554 человека. С 2005 года и по сегодняшний день в доме культуры работают 10 объединений, а в них участвует в них 141 человек:

вокальный коллектив «Лейсан» — 18 человек;

танцевальный коллектив «Бусинка» — 18 человек;

театральный коллектив «НУР» — 10 человек;

клуб любителей рисования «Солнышко» — 10 человек;

семейный клуб «Хозяюшка» — 15 человек;

клуб для пожилых людей «Нам года не беда» — 20 человек;

клуб «Умелые руки» — 15 человек;

женский клуб «Собеседник» — 10 человек;

клуб «Подросток» — 15 человек;

женский клуб «Луч надежды» — 10 человек.

Фото: скриншот с Культура.РФ

Музеям тоже нужны новые инженерные сети

Капитальный ремонт не обойдет стороной и другие культурные объекты. Так, например, арский историко-этнографический музей «Казан арты» получит новую благоустроенную территорию, а также обновленный фундамент и системы инженерно-технического обеспечения. Стоимость работ оценивается в 23,3 миллиона рублей.

Музей был открыт в 2009-м году при участии первого президента Татарстана, Государственного Советника Минтимера Шаймиева. В настоящее время в основном фонде учреждения числится более 11 тысяч предметов. Среди них есть ручные каменные жернова, стол мастера по серебру, интерьер мастерской по производству изделий из кожи и другое.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

Вторым таким объектом стал бавлинский «Краеведческий музей». Работы в его здании будут стоить 17 миллионов рублей. При этом исполнителю необходимо выполнить лишь комплекс общестроительных работ с системами инженерно-технического обеспечения.

Данный музей был открыт 9 января 1986 года, а в сентябре 1990-го стал филиалом Государственного Объединённого музея ТАССР. До 96-го музей работал лишь в режиме сменных выставок. Однако в нем была открыта стационарная историческая экспозиция «Бавлы — мой край родной ". На площади 220 квадратных метров разместились экспонаты, документы, отражающие историю, экономику, культуру и экологию края и города. Большая часть этой экспозиции посвящена первооткрывателям нефти, где бытовые вещи, документы и фотографии рассказывают о труде нефтяников.

Фото: bavly.tatarstan.ru

«Кукморские валенки» получат наименьшую сумму на ремонт

Одним из главных объектов предстоящих масштабных реставраций стала «Валяльная фабрика Родигиных, 1870-е гг.», расположенная в Кукморе. Однако, несмотря на то, что здание цехов этого предприятия является объектом культурного наследия регионального значения, на обновление этого места потратят относительно немного — 9,9 миллионов рублей. Подрядчику предстоит выполнить комплекс работ по обнаружению и устранению трещин, провести гидроизоляцию, а также усилить фундамент.

Стоит отметить, что Кукморский район Татарстана является центром производства войлочных изделий России. Кустарное производство валенков в этом месте началось еще с середины XIX столетия. Промышленное же производство открылось в Кукморе в 1867 году. «Товарищество Родыгиных» было основано купцом Михаилом Родыгиным еще в 1863 году — на волне социально-экономических реформ. По своему значению предприятие занимало ведущее место в крае.

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин

Кукморская фабрика валяной обуви была создана на базе двух предприятий частного владения: торгового дома «Братья Комаровы» фабрики валяной и бурочной обуви и фабрики «Братья Родыгины». До революции она являлась одной из крупнейших в стране. Как утверждают некоторые историки, продукцией этой фабрики пользовались даже члены императорской семьи.

В 1917-м году все предприятия выпускающие валяную обувь, объединились в одну фабрику. Хозяин торгового дома передал фабрику представителям новой власти и поселился в Казани. В 1922-м национализированное производство переименовывают в «Красный текстильщик». За 1941—1945 годы фабрика дала фронту 1,5 миллиона пар валенок. Кроме того, коллектив фабрики отреставрировал 6 миллионов пар валяной обуви, прибывшей с фронтов Великой Отечественной войны. В послевоенные годы предприятие обеспечивало около 30 % жителей СССР валенками.

Фото: предоставлено администрацией Кукморского района

Больше всего работать придется в музыкальной школе

Последним пунктом из списка стала «Детская музыкальная школа № 2» из Нижнекамска. В ней исполнителю предстоит выполнить наибольший перечень работ, который затронет потолки, стены, входные группы, инженерные системы, санузлы и кровлю. Стоимость работ оценивается в 32,1 миллион рублей.

Школа была построена в 1974-м году. За годы работы она выпустила более 1,5 тысячи выпускников, из них около 300 продолжили профессиональное музыкальное образование в вузах. Сейчас в учреждении занимаются камерный оркестр «Аллегро», оркестр народных инструментов «Жар-птица», хоровые коллективы, ансамбль татарской народной песни «Яз», а также ансамбль духовых инструментов.

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

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Максим Кокунин