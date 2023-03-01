Российские ученые разработали вакцину от аллергии на пыльцу березы

Российские ученые разработали вакцину, которая защищает от аллергии на пыльцу березы. Препарат запустят через 2-3 года после того, как он пройдет клинические исследования. Об этом сообщает Daily Moscow со ссылкой на телеканал «360».

По словам профессора и заместителя директора по клинической работе ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Натальи Ильиной, вакцина уже прошла доклинические испытания и готовится к прохождению клинических исследований.

— Сначала проверяется безопасность в первую фазу, а судить об эффективности можно только после сезона опыления. То есть два-три года [завершения испытаний] — это оптимистичный вариант. Плюс время на регистрацию, — пояснила профессор.

По ее словам, вакцина вырабатывает блокирующие антитела и, попадая в организм человека, снижает чувствительность к аллергену. Сообщается, что препарат включает в себя 5-6 инъекций. При этом Ильина отметила, что не нужно делать преждевременных выводов об эффективности лекарства ввиду того, что оно еще не прошло все необходимые исследования.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

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Антон Гаврилов