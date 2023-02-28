АО «Казанькомпрессормаш» утвердит состав совета директоров
Руководство АО «Казанькомпрессормаш» предложило утвердить состав совета директоров. Об этом стало известно «Реальному времени».
Утвержденный список кандидатур для голосования по выбору в совет директоров выглядит следующим образом:
- Климов Сергей Петрович;
- Кочетков Дмитрий Анатольевич;
- Мелешкин Алексей Валерьевич;
- Орлов Андрей Петрович;
- Панасова Анастасия Владимировна;
- Скрынник Юрий Николаевич;
- Хромов Василий Владимирович.
Утвержденный список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш» выглядит следующим образом:
- Давтян Юлия Оганесовна;
- Духова Илиана Михайловна;
- Ускова Ольга Николаевна.
В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что структура «Группы ГМС» — АО «Гидромашсервис» запустила процедуру принудительного выкупа обыкновенных акций АО «Казанькомпрессормаш». Стоит отметить, что уставный капитал «Казанькомпрессормаша» разделен на 351,6 тысячи акций, из которых 336,532 тысячи — обыкновенные.
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым