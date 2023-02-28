Новости бизнеса

11:48 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

АО «Казанькомпрессормаш» утвердит состав совета директоров

10:19, 28.02.2023
АО «Казанькомпрессормаш» утвердит состав совета директоров
Фото: realnoevremya.ru

Руководство АО «Казанькомпрессормаш» предложило утвердить состав совета директоров. Об этом стало известно «Реальному времени».

Утвержденный список кандидатур для голосования по выбору в совет директоров выглядит следующим образом:

  • Климов Сергей Петрович;
  • Кочетков Дмитрий Анатольевич;
  • Мелешкин Алексей Валерьевич;
  • Орлов Андрей Петрович;
  • Панасова Анастасия Владимировна;
  • Скрынник Юрий Николаевич;
  • Хромов Василий Владимирович.
Фото: realnoevremya.ru

Утвержденный список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию АО «Казанькомпрессормаш» выглядит следующим образом:

  • Давтян Юлия Оганесовна;
  • Духова Илиана Михайловна;
  • Ускова Ольга Николаевна.

В ноябре прошлого года «Реальное время» писало, что структура «Группы ГМС» — АО «Гидромашсервис» запустила процедуру принудительного выкупа обыкновенных акций АО «Казанькомпрессормаш». Стоит отметить, что уставный капитал «Казанькомпрессормаша» разделен на 351,6 тысячи акций, из которых 336,532 тысячи — обыкновенные.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также
Фондовый рынок