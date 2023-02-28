В Казани за выстрел в сторону детей арестован 40-летний мужчина

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Накануне Советский райсуд Казани санкционировал арест 40-летнего обвиняемого в хулиганстве с применением оружия. Он был задержан в минувшие выходные после стрельбы во дворе дома на улице Академика Губкина.



По версии СК, 25 февраля обвиняемый Дамир Нигаметзянов нарушил общественный порядок «путем произведения выстрела из предмета, похожего на пистолет, в сторону несовершеннолетних».

В пресс-службе суда «Реальному времени» уточнили — под стражу дворового стрелка взяли до 25 апреля.