Китайский телеканал экранизировал расследование Херша о взрывах на «Северных потоках»

Китайский телеканал CGTN экранизировал расследование американского журналиста и правозащитника Сеймура Херша о взрывах на нитках газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».



На видео представили возможную хронологию организации взрыва в соответствии с материалами статьи, которую американский журналист опубликовал 8 февраля. По версии Херша, операцию провели Военно-морские силы США, при этом для установки бомб использовали подлодки.

В сентябре 2022 года морское управление Дании объявило о двух утечках близ «Северного потока». Nord Stream AG констатировала, что сроки восстановления трех ниток морских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» оценить невозможно.

16 февраля депутаты Государственной думы России приняли обращение к Совету безопасности ООН, в котором предложили инициировать расследование диверсии на «Северном потоке». Произошедшее они назвали актом международного терроризма, за которым стоят США.

В конце февраля Херш высказывал мнение, что подрыв «Северных потоков» может нарушить планы президента США Джо Байдена о сохранении единства НАТО.



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Маргарита Головатенко