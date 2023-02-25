Американский журналист Сеймур Херш допустил распад НАТО из-за подрыва «Северных потоков»

Подрыв «Северных потоков» может нарушить планы президента США Джо Байдена о сохранении единства НАТО. Такое мнение выразил американский журналист, лауреат Пулицеровской премии Сеймур Херш в интервью порталу Western Standard.

— Вопрос теперь заключается в том, какая страна первой выйдет из НАТО?, — сказал он.

По словам представителя СМИ, Байден затеял «нечто такое, чего не понимает».

Фото: gazprom.ru

18 февраля Херш сообщил, что в ближайшее время может опубликовать новые материалы по теме подрыва «Северных потоков». При этом он не уточнил, о чем пойдет речь в новом материале.

В том же месяце, 16 февраля депутаты Государственной думы России приняли обращение к Совету безопасности ООН, в котором предложили инициировать расследование диверсии на «Северном потоке». Произошедшее они назвали актом международного терроризма, за которым стоят США.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Антон Гаврилов