Медианная зарплата казанских специалистов по недвижимости в 2022 году составила 100 тысяч рублей

Фото: Максим Кокунин

Медианная зарплата риелторов в Казани увеличилась в 2022 году на 18%. Сейчас она составляет 100 тысяч рублей. Об этом стало известно в результате исследования «Авито Работа».

В целом в 2022 году количество вакансий риелторов на платформе выросло на 14% по сравнению с прошлым годом, в Казани — на 30%.

По информации источника, такие изменения могли произойти из-за активизации на рынке вторичной недвижимости. Другая причина — цифровизация отрасли.



Напомним, что 9 декабря сервис SuperJob выяснил, что в декабре первое место в рейтинге самой высокооплачиваемой работы заняла вакансия врача-нейрохирурга. Представитель этой профессии зарабатывает 80 тысяч рублей. Второе место в рейтинге — вакансия специалиста по охране труда.



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Антон Гаврилов