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Сегодня в Татарстане мокрый снег, дождь и до +4 градусов

06:30, 27.02.2023
Сегодня в Татарстане мокрый снег, дождь и до +4 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 27 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода, а также небольшой и умеренный мокрый снег и дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

Днем в Татарстане ожидается от 0 до +4 градусов. В Казани прогнозируется от +1 до +3°С.

В отдельных районах Татарстана возможна метель. На дорогах гололедица, снежные заносы и каша, предупреждают синоптики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Также ожидается умеренный южный, юго-западный ветер. Местами его порывы могут усиливаться до 15-20 м/с.

Об ухудшении погоды в начале этой недели Гидрометцентр Татарстана сообщал накануне. Там предупредили, что плюсовые температуры и смешанные осадки могут привести к сходу снега и льда с крыш зданий и других поверхностей.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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