Прокуратура Татарстана взяла на контроль ДТП, в котором погибли два ребенка

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокуратура Татарстана организовала проверку на предмет соблюдения требований безопасности дорожного движения после смертельного ДТП в Актанышском районе. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

— На место происшествия выехал прокурор района Сергей Назаров. Обстоятельства случившегося выясняются, — сообщил он.

В пресс-службе МВД по Татарстану добавили, что в результате ДТП два пассажира кроссовера 2015 и 2018 годов рождения скончались.

Авария случилось на автодороге М-7 «Волга» на 1 144-м км трассы перевернулся автомобиль KIA. По предварительным данным, водитель не учел погодные и дорожные условия, наехал на ограждение, после чего выехал на встречку, где столкнулся с грузовым автомобилем МАЗ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сегодня в Татарстана на 5-м км автодороги Столбище — Атабаево произошло еще одно смертельное ДТП. По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После чего с автомобилем Toyota совершил столкновение автомобиль Chevrolet. Пассажирка автомобиля скончалась.

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Илина Хакимова