За новогодние каникулы в Казани зарегистрировали 260 преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За новогодние каникулы в столице Татарстана зарегистрировали 260 преступлений. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник управления МВД России по Казани Надир Закиров.

По его словам, количество зарегистрированных за первые дни января преступлений в городе не превысило показатели аналогичного периода 2022 года. «Всплеска криминальной активности не допущено, оперативная обстановка под контролем», — сказал Надир Закиров.

Также он сообщил, что за новогодние каникулы в Казани зарегистрировали более 300 правонарушений и 20 аварий, в которых пострадали 27 человек.

Скриншот трансляции

Напомним, в Татарстане в новогоднюю ночь за общественным порядком следили более 2,5 тысячи сотрудников полиции. Ежедневно в праздничные дни до 8 января работали порядка 400 полицейских.



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Татьяна Демина