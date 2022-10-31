В Казани 63 человек привлекли к административной ответственности за дискредитацию ВС России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

В Казани к административной ответственности за дискредитацию ВС России привлекли 63 человек. Об этом на «деловом понедельнике» рассказал начальник Управления МВД России по Казани Надир Закиров.

— Дополнительная нагрузка легла на плечи полиции после объявления президентом России проведения специальной военной операции и еще позже — частичной мобилизации. Это пресечение публичных акций, направленных против институтов государственной власти, обеспечение правопорядка и безопасности в пунктах сбора и военных комиссариатах Казани. Сотрудниками полиции за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты Российской Федерации и ее граждан, к административной ответственности привлечено 63 человека, — рассказал он.

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По его словам, на сегодняшний день казанскими судами рассмотрено большинство административных дел — 49 гражданам назначены административные штрафы.

— В начале октября предотвращена попытка поджога райвоенкомата Советского района, — напомнил он.

В середине октября судебный департамент при Верховном суде России подвел первые итоги применения новых статей УК и КоАП. За дискредитацию армии россиян оштрафовали на 85,7 млн рублей.



За первые три месяца с момента появления в КоАП санкции за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2 504 человек. Но за то же время нет ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3). В статистике зафиксирован лишь один приговор за фейки об армии (ст. 207.3 УК).

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Татьяна Демина