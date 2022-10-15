Россиянам выписали штрафов почти на 86 млн рублей за дискредитацию армии
Судебный департамент при Верховном суде подвел первые итоги применения новых статей УК и КоАП — за дискредитацию армии россияне задолжали государству уже 85,7 млн рублей, пишет «Коммерсант».
Количество штрафов за несанкционированные выступления уменьшилось, чем за прошлые аналогичные периоды. В статистике фигурирует только одно уголовное дело по фейкам против армии, доведенное до приговора.
За первые три месяца с момента появления в КоАП санкции за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2 504 человека. Но за то же время нет ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3). В статистике зафиксирован лишь один приговор за фейки об армии (ст. 207.3 УК).
По данным «ОВД-инфо»*, фигурантами по этой статье проходят уже 87 человек.
На данный момент наиболее массовой пока остается 280-я статья УК (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). За первую половину года по ней вынесли 161 приговор. Количество приговоров за оправдание терроризма — 126.
Дел, касающихся уличной протестной активности, в первом полугодии рассмотрели 16 151. Оштрафовали около 14 180 человек на 171 млн рублей, 1 465 отправили под арест и 361 — на обязательные работы.
На этой неделе Советский райсуд отказал в заочном аресте 39-летнего безработного жителя Набережных Челнов Альберта Мансурова, который стал фигурантом первого в Татарстане уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об избрании данной меры пресечения просил следователь 1-го отдела Следкома по РТ.
* внесен в реестр НКО-иноагентов
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