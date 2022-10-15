Россиянам выписали штрафов почти на 86 млн рублей за дискредитацию армии

Судебный департамент при Верховном суде подвел первые итоги применения новых статей УК и КоАП — за дискредитацию армии россияне задолжали государству уже 85,7 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Количество штрафов за несанкционированные выступления уменьшилось, чем за прошлые аналогичные периоды. В статистике фигурирует только одно уголовное дело по фейкам против армии, доведенное до приговора.

За первые три месяца с момента появления в КоАП санкции за дискредитацию армии (ст. 20.3.3 КоАП) российские суды оштрафовали 2 504 человека. Но за то же время нет ни одного приговора по аналогичной уголовной статье (ст. 280.3). В статистике зафиксирован лишь один приговор за фейки об армии (ст. 207.3 УК).

По данным «ОВД-инфо»*, фигурантами по этой статье проходят уже 87 человек.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На данный момент наиболее массовой пока остается 280-я статья УК (публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя). За первую половину года по ней вынесли 161 приговор. Количество приговоров за оправдание терроризма — 126.



Дел, касающихся уличной протестной активности, в первом полугодии рассмотрели 16 151. Оштрафовали около 14 180 человек на 171 млн рублей, 1 465 отправили под арест и 361 — на обязательные работы.



На этой неделе Советский райсуд отказал в заочном аресте 39-летнего безработного жителя Набережных Челнов Альберта Мансурова, который стал фигурантом первого в Татарстане уголовного дела о дискредитации Вооруженных сил России. Об избрании данной меры пресечения просил следователь 1-го отдела Следкома по РТ.

* внесен в реестр НКО-иноагентов

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Илина Хакимова