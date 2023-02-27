В Казани в связи с погодными условиями сокращается и приостанавливается движение двух трамвайных маршрутов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани в связи с погодными условиями, таянием снега, временно приостанавливается и сокращается движение двух трамвайных маршрутов. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранса» города.

Движение трамвайного маршрута №1 сокращается до улицы Саид-Галеева. Кроме того, приостанавливается движение трамвайного маршрута №2.

Это связано со скоплением воды на трамвайных путях под мостом Автовокзала. Расписание движения маршрутов изменено для восстановительных работ и устранения воды с путей.

Напомним, сегодня с 07.00 по мск было снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-239 и М-7. Вчера из-за сильного ухудшения погодных условий движение временно приостановили на некоторых участках дорог.

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Елизавета Пуншева