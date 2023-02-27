В Татарстане сняли ограничение движения по трассам М-7 и Р-239

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня с 07.00 по мск было снято временное ограничение движения для грузовых транспортных средств и автобусов на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения Р-239 и М-7, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Напомним, вчера из-за сильного ухудшения погодных условий движение временно приостановили на следующих участках дорог:

Р-239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном с км 10 + 910 по км 399+065;

М-7 с км 827+852 по км 1166+710;

М-7 подъезд к Ижевску и Перми с км 0+000 по км 28+916;

М-7 «Волга» подъезд к Кирову с км 15+760 по км 127+190.

Тем не менее ранее в ведомстве сообщили о продлении с 08.00 по мск временного ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузового транспорта, на участке автомобильной дороги общего пользования

федерального значения М-5 «Урал» Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск в Республике Башкортостан, Республике Татарстан и Оренбургской

области с км 1194+500 по км 1375+000.

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Илина Хакимова