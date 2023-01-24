Зарплата строителей в Татарстане за год выросла почти на треть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин рассказал об увеличении зарплаты в строительной сфере. По его словам, за год она выросла на 30%.

На итоговой коллегии Минстроя Татарстана он заявил, что размер зарплаты строителей в регионе составил 47,7 тысячи рублей. При этом в 2021 году им платили порядка 35,1 тысячи.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Зарплата в жилищно-коммунальном хозяйстве выросла на 8% и составила 36,6 тысячи рублей, подчеркнул он.

Напомним, в конце мая 2022 года власти Татарстана установили среднемесячный размер оплаты труда рабочего первого разряда, занятого в строительной области, за 2021 год. Он составлял 28,7 тысячи рублей.



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Айрат Назипов