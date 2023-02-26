Baza: в торговых центрах по всей России ловят подростков-представителей новой субкультуры

В торговых центрах по всей России начались массовые задержания подростков, относящих себя к новой агрессивной субкультуре «ЧВК Редан», сообщает Baza. Задержания прошли и в Казани, пока только в ТЦ «Тандем», сообщают очевидцы.

«Реальное время» направило запрос в пресс-службу УМВД по Казани, там пообещали предоставить информацию позднее.

О задержаниях также сообщают и другие городские telegram-каналы. Ранее «Радио Sputnik» сообщало, что «по ДПС поступила ориентировка — сообщать о всех людях, ходящих толпой либо в черной одежде, либо в клетчатых штанах <...> и проводить задержания».

Сообщается, что представители «ЧВК» (по словам подростков, название не имеет никакого отношения к частной военной компании) называют себя «пауками», ходят с длинными волосами и изображениями паука с цифрой четыре, большинству из них около 15 лет.

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Илина Хакимова