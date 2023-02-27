В Татарстане хотят запретить иностранным юридическим лицам получать субсидии на проведение мероприятий

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Власти Татарстана хотят запретить иностранным юридическим компаниям получать субсидии за счет республиканского бюджета в ряде случаев. Такой проект постановления находится на рассмотрении.

Так, иностранным юрлицам могут запретить возмещать траты на проекты, которые связаны с реализацией имиджевой кампании «Invest in Tatarstan». Также они не смогут получать субсидии на организацию и проведение конгрессно-выставочных мероприятий.

Еще документ предусматривает отмену предыдущих постановлений. Речь идет о постановлениях связанных с созданием в Татарстане инвестиционно-финансовой фондовой структуры, с развитием и совершенствованием бизнес-инфраструктуры в республике и с проведением Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit».

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Реальное время» уже писало о планах властей Татарстана запретить иностранным юридическим лицам получать субсидии за счет республиканского бюджета. С такой инициативой выступило Министерство экономики республики.

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Айрат Назипов