«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»

Фото: пресс-служба ХК "Ак Барс"

Казанская ХК «Ак Барс» одержала победу над омским «Авангардом» в матче в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В овертайме победу со счетом 3:2 одержали хозяева.

В первом периоде команды голов не забили. На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Александр Дергачёв. Но уже на 10 минуте счет сравнял Илья Сафонов. Через три минуты вывел хозяев вперёд Дмитрий Кагарлицкий с передач Никиты Лямкина и Кирилла Панюкова. На последней минуте периода счёт 2:2 сделал Наиль Якупов с передач Сергея Толчинского и Александра Дергачёва.

В овертайме Александр Радулов реализовал штрафной бросок и принес своей команде победу.

Тренер казанской команды Юрий Бабенко сегодня днем рассказал о своих ожиданиях от матча. Он подчеркнул, что для команды — «это последняя репетиция перед плей-офф».



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Илина Хакимова