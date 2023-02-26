«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом»
Казанская ХК «Ак Барс» одержала победу над омским «Авангардом» в матче в рамках регулярного сезона-2022/2023 Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
В овертайме победу со счетом 3:2 одержали хозяева.
В первом периоде команды голов не забили. На шестой минуте второго периода счёт в матче открыл Александр Дергачёв. Но уже на 10 минуте счет сравнял Илья Сафонов. Через три минуты вывел хозяев вперёд Дмитрий Кагарлицкий с передач Никиты Лямкина и Кирилла Панюкова. На последней минуте периода счёт 2:2 сделал Наиль Якупов с передач Сергея Толчинского и Александра Дергачёва.
В овертайме Александр Радулов реализовал штрафной бросок и принес своей команде победу.
Тренер казанской команды Юрий Бабенко сегодня днем рассказал о своих ожиданиях от матча. Он подчеркнул, что для команды — «это последняя репетиция перед плей-офф».
Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым