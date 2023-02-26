Юрий Бабенко: «Для нас это последняя репетиция перед плей-офф»

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барса»

Сегодня в 17:30 по мск состоится матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Ак Барс» встретится с «Авангардом». Тренер казанской команды Юрий Бабенко рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча.



— По большому счету для нас это последняя репетиция перед плей-офф, — признался тренер.

По его словам, внимание стоит уделить на те нюансы, которые не получились у команды в прошлой игре — «подчистить их, показать более качественный хоккей». Бабенко также прокомментировал и возвращение в состав нападающего Дмитрия Воронкова.



— Хорошо, что в последнем матче регулярного чемпионата мы будем играть в привычных, оптимальных сочетаниях. Надеюсь, в них начнем и плей-офф, — поделился своими ожиданиями тренер.

Бабенко заявил, что будет требовать от спортсменов качественной игры. Тренер признал, что «ошибки будут всегда», но ему хотелось бы видеть их как можно меньше.

В прошлый раз «Ак Барс» на своем льду не сумел переиграть магнитогорский «Металлург». В последнем матче «регулярки» казанский клуб уступил гостям со счетом 3:6.



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Илина Хакимова