В Лаишевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

Сегодня в Лаишевском районе Татарстана на 5-м км автодороги Столбище — Атабаево произошло смертельное ДТП, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Татарстана.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota. После чего с автомобилем Toyota совершил столкновение автомобиль Chevrolet.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Татарстана

В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, а пассажирка скончалась на месте.



В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас все обстоятельства ДТП выясняются.

Массовое ДТП произошло в Новгородской области на трассе М-11 — в ДТП, по обновленной информации (на 17:26 по мск) попал 41 автомобиль. В результате ДТП погибла одна женщина. Еще 12 человек — пострадали и получили травмы.



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Илина Хакимова