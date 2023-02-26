В ДТП в Новгородской области пострадали 32 авто, один человек — погиб

Фото: ГИБДД УМВД России по Новгородской области

Массовое ДТП произошло в Новгородской области на трассе М-11 — в ДТП попали 32 автомобиля. Об этом сообщили в ООО «Объединенные системы сбора платы».

— Из-за сложных метеорологических условий в ДТП на М-11 попали 25 легковых машин и семь грузовых автомобилей. Один из грузовых автомобилей перевозил битум, который растекся по дороге, — уточнил оператор.

В результате ДТП погибла одна женщина. Еще 12 — пострадали и получили травмы.

На дорогу М-10 организован съезд на 330-м км по направлению в Санкт-Петербург и на 545-м км по направлению в Москву. Также открыты пункты обогрева для водителей. Сейчас на месте работают служба аварийных комиссаров ОССП, служба эвакуации, МЧС, правоохранительные органы.

Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту массового ДТП, по результатам которой дадут оценку «надлежащего содержания подрядной организацией дорожного покрытия на автодороге».

Вчера в Елабужском районе Татарстана на 1014-м километре трассы М-7 произошло массовое ДТП с участием семи грузовых автомобилей. В результате пострадали три человека.



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Илина Хакимова