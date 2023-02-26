Сегодня в Татарстане ожидается снег с дождем и до +3 градусов

В воскресенье, 26 февраля, в Татарстане ожидается облачная с прояснениями погода. Днем местами пройдет снег с дождем, в отдельных районах — метель и гололед.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, температура воздуха днем составит от -1 до +3 градусов. В Казани прогнозируется от +1 до +3˚С, в Набережных Челнах — от -1 до +2°С.

Также ожидается юго-западный умеренный ветер, местами сильный с порывами до 15—20 м/с. На дорогах гололедица, заносы и снежная каша.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, на этой неделе уже сообщалось, что в конце февраля в Татарстане ожидается потепление. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в понедельник, 27 февраля, на территории региона ожидаются значительные осадки и сильный ветер. Ночью прогнозируется от 0 до -5 градусов, днем — от 0 до +2°С.

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Максим Кокунин