В Татарстане потеплело до +2 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 26 февраля, в Татарстане температура воздуха поднялась выше 0 градусов. Метеостанция Алексеевское в 13:00 зарегистрировала +2,1 °С.

В Казани температура воздуха достигла +1,5 градуса, следует из данных, зарегистрированных пунктом наблюдения № 11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева. ПНЗ на пересечении улиц Файзи и Бигичева зафиксировали +1,2 °С, а на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской — 1,1 °С тепла.

Фото: tatarmeteo.ru

Плюсовую температуру на территории Татарстана зарегистрировало большинство метеостанций. Однако в Бавлах, например, зафиксировано -1,1 градуса, следует из данных Гидрометцентра республики.

Напомним, сегодня в Казани и других городах России празднуется Масленица. Традиционно в этот день прощаются с зимой и сжигают чучело.

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Татьяна Демина