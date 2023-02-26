Новости общества

13:59 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане потеплело до +2 градусов

13:10, 26.02.2023
В Татарстане потеплело до +2 градусов
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В воскресенье, 26 февраля, в Татарстане температура воздуха поднялась выше 0 градусов. Метеостанция Алексеевское в 13:00 зарегистрировала +2,1 °С.

В Казани температура воздуха достигла +1,5 градуса, следует из данных, зарегистрированных пунктом наблюдения № 11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева. ПНЗ на пересечении улиц Файзи и Бигичева зафиксировали +1,2 °С, а на пересечение улиц Побежимова и Ленинградской — 1,1 °С тепла.

Фото: tatarmeteo.ru

Плюсовую температуру на территории Татарстана зарегистрировало большинство метеостанций. Однако в Бавлах, например, зафиксировано -1,1 градуса, следует из данных Гидрометцентра республики.

Напомним, сегодня в Казани и других городах России празднуется Масленица. Традиционно в этот день прощаются с зимой и сжигают чучело.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также