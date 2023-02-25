Российские военные освободили населенный пункт Ягодное
Бизнесмен и основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об освобождении российскими военными населенного пункта Ягодное, расположенного к северу от Артемовска.
— В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК Вагнер полностью овладели населенным пунктом Ягодное на севере Бахмута, — приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
18 февраля сообщалось, что российские военные освободили село Гряниковка в Харьковской области. 12 февраля стало известно, что штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» взяли под контроль поселок городского типа Красная Гора, который расположен под Артемовском в Донецкой Народной Республике.
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