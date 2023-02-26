МИД России: Швейцария не может быть посредником по Украине из-за западных санкций

МИД России сообщил, что Швейцария не может играть роль посредника в урегулировании конфликта на Украине, поскольку присоединилась к западным санкциям. Об этом говорится в публикации ведомства.

— Швейцария, присоединившаяся к незаконным односторонним антироссийским санкциям Запада против России, в нашем понимании, больше не является нейтральным государством и не может претендовать ни на какую посредническую роль в контексте урегулирования украинского кризиса, включая предоставление своей площадки, — сказано в сообщении.

Фото: pxhere.com

На этой неделе пресс-секретарь государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил, что швейцарские банки не имеют права использовать для своих целей замороженные в стране российские деньги.

— С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки, — отметил он.

Майенфиш добавил, что любые действия, позволяющие управлять замороженными активами или использовать их, запрещены, за исключением обычных административных действий.

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Максим Кокунин