«Не все сразу»: Байден заявил, что Украина не сможет сразу вернуть Крым

Украина не сможет сразу вернуть Крым. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью каналу ABC.

— Мы не станем диктовать им, каким быть конечному результату, — цитирует «РИА Новости» слова Байдена.

Также американский лидер отметил, что «может представить обстоятельства, при которых этому будет предшествовать переходный период».

В заключение Байден, комментируя вопрос о возврате Украиной Крыма заявил, что «не все сразу».

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев готовится к захвату Крыма. По словам украинского лидера, ВСУ формируют бригады наступления разной категории, готовятся технически к реализации своего плана.

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Антон Гаврило