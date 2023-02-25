Зеленский рассказал о подготовке Украины к военному захвату Крыма

Украина готовится к захвату Крыма. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции для СМИ, отвечая на вопрос о шансах захвата Крыма в этом году.

— Есть военные шаги, мы к ним готовимся. Мы готовы морально. Мы готовимся технически, оружием, усилением, формированием бригад, формированием бригад наступления разной категории и разного характера, отправляем людей на обучение, не только на Украине, вы знаете, на площадках других государств, — приводит ТАСС слова Зеленского.

26 января Зеленский выразил уверенность, в том, что Украина должна добиться поставок истребителей и ракет большей дальности.

В августе 2022 года Politico писал о том, что США допускают вероятность того, что Киев может использовать поставляемое ему оружие с целью ударов по Крыму.

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Антон Гаврилов