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На вооружение Ирана поступила крылатая ракета с дальностью полета 1,6 тысячи километров

21:33, 25.02.2023
На вооружение Ирана поступила крылатая ракета с дальностью полета 1,6 тысячи километров
Фото: pxhere.com

Командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде сообщил, что новая крылатая ракета Paveh с дальность полета 1,6 тысячи километров появилась на вооружении у Ирана. Об этом пишет «РИА Новости».

Хаджизаде рассказал, что производящиеся сейчас иранские ракеты имеют предельную точность, добавив, что все военные базы США в регионе находятся в зоне их досягаемости. Также он подчеркнул, что Иран способен попадать по американским военным кораблям, находящимся в радиусе до 2 тысяч километров.

Напомним, в ноябре Хаджизаде рассказал о создании в Иране первой собственной гиперзвуковой ракеты. По его словам, она способна развивать высокую скорость, маневрировать в атмосфере Земли и за ее пределами.

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Максим Кокунин
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