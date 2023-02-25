Валерий Чуперка покидает казанский «Рубин»
Казанский «Рубин» покидает 30-летний полузащитник Валерий Чуперка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
— Удачи в дальнейшей карьере, Валерий! — говорится в заявлении.
Отмечается, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Валерий Чуперка перешел в «Рубин» в июне 2022 года. За казанскую команду футболист сыграл 14 матчей.
14 февраля стало известно, что казанский «Рубин» покинул 21-летний нападающий Кирилл Косарев. Футболист перешел в астраханский «Волгарь». За день до этого, 13 февраля, сообщалось о переходе защитника Максима Ширяева и нападающего Мераби Уридия в казанский «Рубин». Оба футболиста перешли в казанскую команду из «Нефтехимика».
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