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Валерий Чуперка покидает казанский «Рубин»

13:59, 25.02.2023 1
Валерий Чуперка покидает казанский «Рубин»
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» покидает 30-летний полузащитник Валерий Чуперка. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

— Удачи в дальнейшей карьере, Валерий! — говорится в заявлении.

Отмечается, что контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Валерий Чуперка перешел в «Рубин» в июне 2022 года. За казанскую команду футболист сыграл 14 матчей.

14 февраля стало известно, что казанский «Рубин» покинул 21-летний нападающий Кирилл Косарев. Футболист перешел в астраханский «Волгарь». За день до этого, 13 февраля, сообщалось о переходе защитника Максима Ширяева и нападающего Мераби Уридия в казанский «Рубин». Оба футболиста перешли в казанскую команду из «Нефтехимика».

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Антон Гаврилов
СпортФутбол Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:43
    Казанцам радоваться или плакать, за этого залетного ногомячиста???
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