Кирилл Косарев покидает казанский «Рубин»

21-летний нападающий Кирилл Косарев перешел в астраханский «Волгарь». Об этом сообщает пресс-служба «Рубина».

— Благодарим за время, проведенное в нашем клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере, — отмечается в заявлении.

Кирилл Косарев перешел в «Рубин» в июне 2020 года. Футболист сыграл за казанскую команду 8 матчей. На его счету — 1 забитый мяч.

Накануне стало известно, что защитник Максим Ширяев и нападающий Мераби Уридия перешли из «Нефтехимика» в «Рубин». Футболисты подписали контракты сроком на 1,5 года. Уридия будет играть под номером 91, а Ширяев — под номером 12.



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Айрат Назипов