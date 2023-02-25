Посол России в США: Вашингтон целенаправленно разрушает международные отношения

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал введение новых санкций со стороны США. Комментарий дипломата представлен в телеграм-канале посольства.

— Вашингтон целенаправленно разрушает двусторонний диалог и международные отношения. Каким образом здесь собираются выходить из подобного пике — никто, включая саму администрацию, видимо, задумываться не хочет, — отметил он.

Антонов выразил мнение, что санкции США не повлияют на политический курс России и не смогут «столкнуть с избранного пути на построение многополярного мира». Дипломат также добавил, что новые поставки оружия Киеву затягивают конфликт. Ко всему прочему он отметил рост мощностей по импортозамещению в России на фоне санкций и позитивные прогнозы по экономике страны.

Накануне власти США расширили санкции против российского оборонно-промышленного комплекса, предприятий, производящих углеродное волокно, авиакосмического сектора. Под рестрикциями оказались АО «Эникс» и «Казанский оптико-механический завод». Помимо этого Минфин США ввел санкции против татарстанского предприятия «Алабуга-Волокно».



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Антон Гаврилов