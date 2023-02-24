США ввели санкции против ООО «Алабуга-Волокно»

США расширили антироссийские санкции. Заявление опубликовано на сайте американского Министерства финансов.

Под рестрикции попало татарстанское предприятие «Алабуга-Волокно». Это завод по производству углеродного волокна на основе полиакрилонитрильной нити, который расположен в особой экономической зоне «Алабуга».

Согласно заявлению, под ограничения попали 22 физических и 83 юридических лица из России. Также в новый санкционный список внесены более 30 лиц и компаний из третьих стран, которые якобы помогают Москве избегать действия рестрикций.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, сегодня власти Великобритании и Австралии также ввели антироссийские санкции. Власти первой страны ввели ограничения в отношении казанского завода «Элекон», власти второй добавили в черный список ПАО «Туполев» и еще 89 российских компаний.

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Айрат Назипов