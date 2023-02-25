Главное о коронавирусе на 25 февраля: срок окончания эпидсезона в России, Илон Маск о мистификации пандемии
В Татарстане провели свыше 8,5 миллиона тестов на коронавирус
- По состоянию на 22 февраля в Татарстане проведено 8 539 376 лабораторных исследований на наличие COVID-19 в материале от людей. За прошедшие сутки проведено 6 695 исследований. За последние 7 дней в показателях на 100 тысяч населения охват тестированием составляет 165,4.
Covindex практически перестал расти
- Cреднесуточное число поездок в рабочие дни на общественном транспорте в Москве выросло в 2022 году на 580 тыс., или 4%, по сравнению с 2021 годом. По оценкам экспертов, по темпам восстановления пассажиропотока на городском транспорте после пандемии COVID-19 Москва стала первой в Европе и вошла в топ-3 городов мира.
- Певица Валерия, болеющая уже больше месяца, заявила, что не может узнать собственный диагноз. Она предполагает, что вместе с мамой тяжело переносят новый вид коронавируса под названием «кракен».
- Коронавирусный индекс (Covindex) от «РИА Новости», отражающий картину потребления наиболее востребованных у россиян на фоне пандемии товаров, с 6 по 19 февраля увеличился на 0,1 пункта — до 94,9 пункта. В «корзину» для его расчета вошли товары, на которые был ажиотажный спрос: антисептики, одноразовые перчатки, медицинские маски, кусковое мыло, туалетная бумага, лимоны и гречка.
- Вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал URA.RU, что окончание эпидемиологического сезона характеризуется снижением распространения респираторных заболеваний — оно, как правило, приходится на апрель. При этом он уточнил, что пандемия коронавируса, которая еще не завершилась, не подвержена правилам эпидемического сезона: «Но у нас продолжает идти ковид-пандемия. Она идет. Сейчас есть снижение заболеваемости в мире, но 100 тысяч в день не маленькая цифра. Надо проявлять осторожность, вакцинироваться».
Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 мск заразились 674 926 615 раз, 6 869 791 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (103 370 619). На второй строчке — Индия (44 687 025), на третьей — Франция (39 813 898), на четвертой — Германия (38 111 063), на пятой — Бразилия (37 020 531).
Больше всего смертей зафиксировано в США (1 119 546). За ними следуют Бразилия (698 928), Индия (530 764), Россия (388 000, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (332 938).
За время пандемии сделано 13 327 725 989 инъекций вакцины против коронавируса.
- Владелец компании Twitter Илон Маск намекнул на то, что пандемия коронавируса была мошенничеством. Репер ZUBY в соцсети поинтересовался у миллиардера, когда все признают, что повальная заболеваемость коронавирусом была мистификацией. В ответ Маск написал: «Это грядет».
- Производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сократит 8,5 тыс. сотрудников по всему миру. Шведская компания, как и все остальные в отрасли, на фоне пандемии коронавируса нарастила свои запасы оборудования, а теперь столкнулась со снижением спроса на многих рынках. В связи с этим Ericsson сократит расходы на $880 млн до конца года.
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