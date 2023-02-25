Байден оценил план КНР по урегулированию конфликта на Украине

Мирный план по урегулированию российско-украинского конфликта, который предложил Китай, выгоден только Москве. Об этом заявил президент США Джо Байден.

В беседе с журналистом телекомпании ABC, американский лидер дал понять, что план КНР не вызывает у него положительных эмоций.

— Как он может быть хорошим? Я не шучу, я буду предельно честен: я не видел в этом плане ничего, что свидетельствовало бы о том, что в нем содержится что-то, что было бы выгодно кому-либо другому, за исключением России, если бы этот китайский план был выполнен, — приводит ТАСС слова Байдена.

По мнению американского лидера, идея о том, что «Китай будет договариваться за Украину об итогах противостояния» является нерациональной.

Накануне МИД Китая опубликовал заявление из 12 пунктов по урегулированию украинского конфликта. Так, страна призвала к уважению суверенитета всех государств, отказу от санкций, прекращению боевых действий и началу переговоров.

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Антон Гаврилов