Евросоюз согласовал 10-й пакет санкций против России

Страны Евросоюза (ЕС) согласовали 10-й пакет санкций против России. Информацию об этом приводит председательство Швеции в совете ЕС, сообщает ТАСС.

— Сегодня ЕС одобрил 10-й пакет антироссийских санкций, — сказано в публикации председательства в соцсетях.

Отмечается, что новые рестрикции будут включать в себя «более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий». Также сообщается, что в санкционный пакет войдут «целевые ограничительные меры против отдельных лиц и организаций», которые поддерживают противостояние на Украине и поставляют беспилотники. Помимо этого, отмечается, что новые санкции будут введены также против «российской дезинформации».

20 февраля глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз уже ввел основные санкции против России. Он также отметил, что «главное уже было сделано», ввиду того, что рестрикции были наложены на ископаемое топливо.

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Антон Гаврилов